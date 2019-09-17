Депутат предложил взять под контроль интернет

«Интернет — это отдельная сеть, которую мы не можем контролировать законами. Вредоносная информация с просторов интернета нарушает психику детей, прививает им вредные привычки. Информационная свобода и свобода слова должны существовать, но нужен механизм контроля над ними».

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета по культуре Милли Меджлиса сказал председатель комитета Рафаэль Гусейнов.

Он отметил, что общество может получить большую пользу от интернета: «С другой стороны имеется и опасность. Следует задуматься над этим. Я не говорю о жестком контроле. Но нужно внедрить такие механизмы контроля, чтобы от этого вреда оградить хотя бы детей».