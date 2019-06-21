Депутат предложил освободить пенсионеров от уплаты комиссий при снятии денег в банкоматах

В Азербайджане пенсионеры могут беспроцентно снимать средства только в банкоматах двух банков — Kapital Bank и Международного банка Азербайджана, остальные банки берут комиссию.

Как сообщает Report, это заявление депутат Вахид Ахмедов адресовал замминистру финансов Азеру Байрамову в ходе заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

«Возможно, что для людей с высокой зарплатой эта комиссия — небольшая сумма», — отметил он.

«Однако 10-15 манатов для тех, у кого пенсия составляет 200-300 манатов, это большая сумма. Во всем мире пенсионеры, ветераны войны и инвалиды снимают деньги из любого банкомата без дополнительных сборов. Почему такое происходит в Азербайджане? Президентом подписано распоряжение об оздоровлении банков. Я думаю, этот вопрос должен быть решен. Как минимум 20 из 30 банков необходимо дать разрешение, чтобы снятие средств стало возможным без удержания комиссий», — добавил Ахмедов.