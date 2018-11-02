Депутат: Нужно сократить продолжительность звучания гимна Азербайджана

“Задолго до того, как Азербайджан обрел независимость я заставлял детей учить гимн Азербайджана. Гимны других стран звучат 2-2,5 минуты, а гимн Азербайджана 4 минуты. Причем звучит он в миноре. Это же не элегия”.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Таир Керимли в ходе обсуждений проекта Конституционного закона «Музыки и текста Государственного гимна Азербайджанской Республики».

Депутат заявил, что каждый обязан любить свой гимн: “Неоднократно подчеркивалось, что продолжительность гимна необходимо сократить. Его нужно превратить в величественный гимн. Узеир Гаджибеков создал гимн Советского Азербайджана. Он был более жизнеутверждающий, чем нынешний. Это необходимо учитывать. Прошу сократить продолжительность звучания гимна, чтоб он не звучал столь отягащающе, избавьте нас от усталости, уберите печальные нотки”.

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