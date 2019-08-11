Депутат Госдумы объяснил пожары в Сибири «применением» США «климатического оружия»

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев считает, что причиной пожаров в Сибири и штормовых дождей в Москве стало применение США климатического оружия. Об этом политик заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», пишут РИА «Новости».

«Я думаю, они испытывают климатическое оружие. Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться», — сказал Журавлев.

Он также заявил, что впервые за несколько десятилетий Россия добилась превосходства в военном вооружении. По мнению депутата, у западных стран нет гиперзвуковых ракет и эти государства «не знают, что делать».

Согласно последним данным Greenpeace, площадь лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии выросла до 4,5 млн гектаров. В этом сезоне в России сгорело уже более 13 млн гектаров леса. По словам экоактивистов, пожары 2019 года стали самыми масштабными за всю современную историю наблюдений с 2001 года.

По данным экологической организации, только в Красноярском крае могли пострадать и погибнуть 13 тыс. животных.