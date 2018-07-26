Депутат Джейсон Спенсер ушел в отставку за непристойность в эфире

Депутат законодательного собрания штата Джорджия в США Джейсон Спенсер ушел в отставку после того, как на него обрушилась волна насмешек, так как в последнем шоу британского комика Саши Барона Коэна он сдернул с себя штаны и громко выкрикивал чрезвычайно оскорбительные расистские эпитеты.

Последний эпизод шоу «Кто такая Америка?» (Who Is America?), в котором фигурировал эпизод с республиканцем Джейсоном Спенсером, вышел в эфир в воскресенье.

Саша Барон Коэн прославился благодаря сатирическим интервью, в которых он выдает себя за одного из своих персонажей — рэпера Али Джи, казахстанца Бората Сагдиева или ведущего программы о моде Бруно. Про каждого из них были сняты художественные фильмы.

Барон Коэн пригласил Джейсона Спенсера принять участие в фейковой тренировке в своем новом шоу на случай возможного столкновения с террористами. Спенсера убедили, что ему необходимо как можно громче выкрикивать оскорбления в адрес афроамериканцев. Затем депутат снял штаны, так как ему было сказано, что это отпугнет любых террористов.

«Если хочешь победить, нужно ж**у оголить», — сказал ему Барон Коэн, который на этот раз изображал израильского специалиста по борьбе с террористами.

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