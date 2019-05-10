Депортацию крымских татар в Латвии признали геноцидом

Сейм Латвии признал геноцидом депортацию крымских татар в Советском Союзе. Латвийские депутаты приняли заявление по случаю 75-й годовщины депортации. Как отмечается в тексте, это делалось «с целью уничтожить историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова», сообщает Голос Америки.

Сейм также напомнил об аннексии Крыма Россией в 2014 году. Депутаты подчеркивают, что осуждают политику притеснения и насилия в отношении крымских татар.

Сайт Крым.Реалии пишет, что в одном из районов Севастополя неизвестные 9 мая разбили мемориальные плиты в память о погибших во Второй мировой войне крымских татарах. Один из нынешних лидеров Рефат Чубаров, комментируя это, написал, что разбитые плиты «опровергали мифы и монополию России на победу во Второй мировой войне».

Москва обвинения в преследованиях крымских татар отвергает, а присоединение Крыма называет восстановлением исторической справедливости.

| 2019-05-10T18:59:34+00:00 10 мая 2019, 22:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss