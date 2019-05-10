Депортацию крымских татар в Латвии признали геноцидом

Сейм Латвии признал геноцидом депортацию крымских татар в Советском Союзе. Латвийские депутаты приняли заявление по случаю 75-й годовщины депортации. Как отмечается в тексте, это делалось «с целью уничтожить историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова», сообщает Голос Америки.

Сейм также напомнил об аннексии Крыма Россией в 2014 году. Депутаты подчеркивают, что осуждают политику притеснения и насилия в отношении крымских татар.

Сайт Крым.Реалии пишет, что в одном из районов Севастополя неизвестные 9 мая разбили мемориальные плиты в память о погибших во Второй мировой войне крымских татарах. Один из нынешних лидеров Рефат Чубаров, комментируя это, написал, что разбитые плиты «опровергали мифы и монополию России на победу во Второй мировой войне».

Москва обвинения в преследованиях крымских татар отвергает, а присоединение Крыма называет восстановлением исторической справедливости.