Деньги на стол: можно ли вернуть инвестиции SOCAR в Турции?

Национальные валюты соседних стран продолжают бить антирекорды. Вслед за турецкой лирой, обесценившейся еще на 8,9% до 6,3 лиры за доллар, накануне обострение американо-российских отношений обвалило рубль. Накрывшая соседние страны волна девальвации вызвала тревогу о возможном повторении подобного сценария в Азербайджане, причем, вперемежку с ожиданиями падения цен на российский и турецкий импорт.

По мнению экспертов, оба варианта развития событий в ближайшей перспективе исключены из-за специфики местных экономических реалий. Разумеется, теоретически падение маната, отпущенного Центробанком в «свободное плавание», могло бы иметь место на фоне обвала валют соседних стран, однако регулятор пока еще не намерен ослаблять рычаги административного давления, а нефтяные индексы не предвещают перспектив девальвации.

Однако поддаваться излишнему оптимизму все же не стоит, принимая во внимание львиную долю инвестиций Государственного нефтяного фонда (SOCAR) в турецкую экономику, считает экономист Губад Ибадоглу, напоминая, что в структуре инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) на лиру и рубль приходится 1% и 1,1% соответственно.

Кроме того, 47,1% средств размещены в долларах, 35,7% — евро, 5,1% — фунтах стерлингов, а значит, падение евро и британского фунта не возымеет существенных последствий, поскольку компенсируется ростом курса доллара. То же самое можно сказать о ситуации с просадкой рубля и лиры, однако резкое падение курса этих валют снижает доходность валютной корзины фонда. Остроты сложившейся ситуации добавляют ожидания дальнейшей просадки турецкой и российской валюты, поскольку очевидно – это не предел и процесс продолжится, уверен экономист.

В пятницу российский рубль продолжил снижение, оставаясь на уровнях двухлетней давности, а вчера стоимость американского доллара превысила 67 рублей. Рубль на этой неделе начал стремительное падение после объявления о намерении США ввести новые санкции против России из-за дела об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тем временем у инвесторов в акции российских компаний появился новый повод для страхов. Под санкции, объявленные Конгрессом США, попадает Внешторгбанк (ВТБ), куда несколько лет назад были вложены 500 млн. долларов Государственного нефтяного фонда. Ситуация угрожает прочим инвестициям Госнефтефонда в соседней стране ввиду резкого удешевления ценных бумаг российских компаний, а также принимая во внимание дальнейшее падение стоимости акций.

Как уже говорилось выше, львиная доля инвестиций SOCAR приходится в турецкую экономику. «С падением лиры процессы на финансовых рынках этой страны поставили под угрозу капиталовложения Государственной нефтяной компании, — уверен Г. Ибадоглу. – Кроме этого, в нелегкой ситуации оказались частные инвесторы. Инвестиции SOCAR и SOFAZ в Турции и России имели политический характер, и печальная их судьба была предсказуема. К сожалению, под влиянием политических факторов, были подписаны безуспешные проекты. Сегодня уже поздно, но эти средства нужно вернуть – иначе неизбежны потери и новая волна девальвации в будущем».

На данный момент падение валют соседних стран, являющихся основными торговыми партнерами Азербайджана, не оказывает негативного влияния на азербайджанскую денежную единицу. Напротив. «Лира и рубль подешевели к доллару, а значит, они потеряли в цене к манату, поскольку курс нашей валюты крепко привязан к американской денежной единице», — сказал # банковский эксперт Акрам Гасанов.

Данное обстоятельство способствует укреплению маната и ослаблению инфляционных ожиданий, уверен специалист. «Дорожать российский и турецкий импорт не будет, при этом вряд ли местные потребители смогут ощутить падение цен на продукцию, ввозимую из сопредельных стран. Местный бизнес не готов понижать цены, поскольку не уверен в завтрашнем дне. Известно, что субъекты предпринимательства в Азербайджане стремятся получить как можно больше сиюминутной прибыли, не заботясь о расширении спроса, увеличении клиентов и не имея долгосрочных планов на будущее», — рассказал собеседник. Главной причиной этого эксперт назвал отсутствие конкуренции, базовых институтов и независимой судебной системы.

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