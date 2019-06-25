День Вооруженных Сил военные оркестры отметят показательными выступлениями

По случаю 26 июня — Дня Вооруженных Сил Азербайджана сегодня с 18:30 до 20:30 в различных местах города Баку будут организованы показательные выступления военных оркестров.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны

Оркестры будут выступать:

— на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азадлыг);

— на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азнефть);

— на Площади фонтанов;

— в Парке Гейдара Алиева (рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы);

— в Парке Зарифы Алиевой;

— в Парке офицеров