День Вооруженных Сил военные оркестры отметят показательными выступлениями

По случаю 26 июня — Дня Вооруженных Сил Азербайджана сегодня с 18:30 до 20:30 в различных местах города Баку будут организованы показательные выступления военных оркестров.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны
Оркестры будут выступать:
— на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азадлыг);
— на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азнефть);
— на Площади фонтанов;
— в Парке Гейдара Алиева (рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы);
— в Парке Зарифы Алиевой;
— в Парке офицеров

| 2019-06-25T15:16:57+00:00 25 июня 2019, 16:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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