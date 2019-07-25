День национального кино отметят торжественно

В Киноцентре «Низами» 2 августа в 19.00 пройдет торжественный вечер, посвященный Дню национального кино и 121-летию азербайджанского кинематографа, организованный Министерством культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В праздничном вечере примут участие известные представители культуры и искусства, киноиндустрии страны, молодые кинематографисты, будут представлены видеоматериалы различных киностудий, рассказано об успехах текущего года, состоится церемония награждения.

Гостям будут представлены художественные фильмы молодых режиссеров, которые выполнены по государственному заказу, — Кямал Яшар “Dan yeli” и Пярвин Гасанов “Soraq”, а также авторский проект Орхана Агазаде, короткометражная картина “Oturacaqlar”.

2 августа отмечается День национального кино Азербайджана, который учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской республики Гейдара Алиева от 18 декабря 2000 года.