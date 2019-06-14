Демпартия Молдовы пытается решить политический кризис в стране

Демократическая партия Молдовы решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.

Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране.

«Мы предлагали партиям встретиться на переговорах, чтобы предложить им юридические решения, которые позволят партиям, создавшим коалицию, законно перенять руководство правительством. Мы остаемся открыты к диалогу», — добавил Чеботарь.

Он попросил сторонников партии поддержать решение и убрать палатки, которые блокируют входы в здание правительства, Конституционного суда и ряда министерств.