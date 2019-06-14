Демпартия Молдовы пытается решить политический кризис в стране

Демократическая партия Молдовы решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.

Демократы считают, что таким образом будет частично решен политический кризис в стране.

«Мы предлагали партиям встретиться на переговорах, чтобы предложить им юридические решения, которые позволят партиям, создавшим коалицию, законно перенять руководство правительством. Мы остаемся открыты к диалогу», — добавил Чеботарь.

Он попросил сторонников партии поддержать решение и убрать палатки, которые блокируют входы в здание правительства, Конституционного суда и ряда министерств.

| 2019-06-14T19:35:07+00:00 14 июня 2019, 21:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss