Демонстрация сторонников независимости Каталонии прошла в центре испанской столицы

Тысячи человек присоединились в субботу вечером к манифестации сторонников независимости Каталонии в центре испанской столицы. Главный лозунг акции — «Самоопределение это не преступление. Демократия — решать».

Ключевыми организаторами митинга стали две организации — Национальная каталонская ассамблея (НКА) и «Омниум културал», которые поддерживают выход автономии из состава королевства. К манифестации присоединились члены регионального правительства, а также глава автономии Ким Торра. Многие собравшиеся принесли с собой таблички и плакаты с лозунгами в поддержку независимости и эстелады — неофициальный флаг каталонских сепаратистов.

Демонстрация в Мадриде является одной из акций, которые прошли в Испании после старта в ВС слушаний по делу лидеров сепаратистского процесса. Перед судом предстали 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Прокуратура Испании обвиняет часть политиков в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.

Дело против лидеров сепаратистского процесса было заведено после референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, который Мадрид изначально считал нелегитимным.