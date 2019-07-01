Демонстранты ворвались в здание парламента Гонконга

В понедельник вечером в здание парламента Гонконга ворвались демонстранты, участвующие в акциях протеста, приуроченных к 22-й годовщине присоединения к Китаю.

Во второй половине дня здание окружили тысячи протестующих, а к вечеру некоторым из них удалось прорваться внутрь через стеклянные панели.

Протесты совпали с годовщиной передачи Гонконга Китаю, однако их причиной стал противоречивый законопроект, разрешающий экстрадицию преступников в Китай.

Законопроект вызвал массовые протесты, которые проходили большую часть июня и продолжились даже после того, как лидер Гонконга Кэрри Лам объявила о приостановке работы над законопроектом и извинилась. Работа над законопроектом не может продолжаться после истечения полномочий законодателей в следующем году.

По словам одного из демонстрантов, многие жители города не доверяют правительству, которое ранее обещало отказаться от непопулярных инициатив, но позднее меняло свою точку зрения.

| 2019-07-01T21:02:12+00:00 1 июля 2019, 23:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss