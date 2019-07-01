Демонстранты ворвались в здание парламента Гонконга

В понедельник вечером в здание парламента Гонконга ворвались демонстранты, участвующие в акциях протеста, приуроченных к 22-й годовщине присоединения к Китаю.
Во второй половине дня здание окружили тысячи протестующих, а к вечеру некоторым из них удалось прорваться внутрь через стеклянные панели.
Протесты совпали с годовщиной передачи Гонконга Китаю, однако их причиной стал противоречивый законопроект, разрешающий экстрадицию преступников в Китай.
Законопроект вызвал массовые протесты, которые проходили большую часть июня и продолжились даже после того, как лидер Гонконга Кэрри Лам объявила о приостановке работы над законопроектом и извинилась. Работа над законопроектом не может продолжаться после истечения полномочий законодателей в следующем году.
По словам одного из демонстрантов, многие жители города не доверяют правительству, которое ранее обещало отказаться от непопулярных инициатив, но позднее меняло свою точку зрения.