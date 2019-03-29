Демонстранты в Алжире потребовали передать власть народу

Тысячи демонстрантов, собравшиеся в пятницу на очередную массовую акцию протеста в столице Алжира, требуют применить статью 7 конституции Алжира, пишет алжирская газета « Эль-Ватан «, очевидцы сообщают, что полицейские применяют водяные пушки и слезоточивый газ.

«Статья 7 конституции Алжира гласит, что народ — источник всей власти. Требуем применить эту статью, а не 102. Это наша страна, нам решать», — цитирует издание слова одного из протестующих.

26 марта глава генерального штаба вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салех призвал задействовать статью 102 конституции, которая предусматривает объявление должности президента вакантной в случае, если он не в состоянии выполнять свои функции по состоянию здоровья.