Демонстранты в Алжире потребовали передать власть народу

Тысячи демонстрантов, собравшиеся в пятницу на очередную массовую акцию протеста в столице Алжира, требуют применить статью 7 конституции Алжира, пишет алжирская газета «Эль-Ватан«, очевидцы сообщают, что полицейские применяют водяные пушки и слезоточивый газ.
«Статья 7 конституции Алжира гласит, что народ — источник всей власти. Требуем применить эту статью, а не 102. Это наша страна, нам решать», — цитирует издание слова одного из протестующих.
26 марта глава генерального штаба вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салех призвал задействовать статью 102 конституции, которая предусматривает объявление должности президента вакантной в случае, если он не в состоянии выполнять свои функции по состоянию здоровья.
Собравшиеся на центральной площади Алжира протестующие требуют ухода не только президента Абдельазиза Бутефлики, но всех представителей правящего режима. Полиция блокировала улицы, ведущие к президентскому дворцу.(РИА Новости)
| 2019-03-29T19:10:44+00:00 29 марта 2019, 23:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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