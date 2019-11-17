Демонстранты обстреляли полицию из луков в Гонконге

В Гонконге демонстранты вновь столкнулись с полицией и обстреляли правоохранителей из луков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции.

Отмечается, протестующие стреляли по сотрудникам полиции из лука. Как рассказали в местной полиции, один из офицеров даже был ранен в ногу стрелой.

Кроме того, активисты бросали в полицейских бутылки с бензином, использовав катапульту.

В ответ на эти действия правоохранительные органы Гонконга применили слезоточивый газ и водяную пушку против демонстрантов.

Уточняется, что в воскресенье, 17 ноября, антиправительственные протесты прошли у забаррикадированного Политехнического университета.(Газета.Ru)

| 2019-11-17T11:09:14+00:00 17 ноября 2019, 14:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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