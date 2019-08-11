Демократы выступили за ограничение продажи оружия в США

Демократы, участвующие в президентской гонке, в субботу призвали Конгресс принять меры для прекращения волны насилия с использованием огнестрельного оружия, сообщает Голос Америки.

Выступая на форуме в Айове, демократы призвали к введению всеобщих проверок для всех покупателей оружия, принятию закона об индикаторах риска и запретить полуавтоматическое и штурмовое оружие.

«Мы проведем перемены. Мы собираемся принять в этой стране законы о проведении проверок при продаже оружия», — заявила сенатор Элизабет Уоррен. Ее поддержала сенатор Эми Клобушар.

Кандидаты ответили на вопросы правозащитных организаций и людей, переживших массовую стрельбу, во время мероприятия, которое прошло при поддержке группы «Все города – за безопасность при продажах оружия», которая была основана Майклом Блумбергом, бывшим мэром Нью-Йорка.

Пит Буттиджич, мэр города Сауз-Бенд в Индиане, заявил, что штурмовое и полуавтоматическое оружие должны исчезнуть с улиц американских городов.