Демократы в Конгрессе США вызвали на слушания по импичменту Трампа Болтона

Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента президента Дональда Трампа его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Болтон, согласно этим данным, должен явиться на слушания 7 ноября, а двое советников СНБ — Джон Айзенберг и Майкл Эллис — 4 ноября. Как отмечает издание, пока не ясно, выполнят ли они это требование. (ТАСС)