Демократы в Конгрессе США вызвали на слушания по импичменту Трампа Болтона

Демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали на слушания в рамках импичмента президента Дональда Трампа его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона и еще двух ключевых сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Болтон, согласно этим данным, должен явиться на слушания 7 ноября, а двое советников СНБ — Джон Айзенберг и Майкл Эллис — 4 ноября. Как отмечает издание, пока не ясно, выполнят ли они это требование. (ТАСС)

| 2019-10-31T00:29:46+00:00 31 октября 2019, 04:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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