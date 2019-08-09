Демократы в Конгрессе США рассчитывают найти базу для импичмента Трампа

Демократы в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США рассчитывают до конца года подготовить основания для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в четверг в интервью телекомпании CNN председатель этого комитета Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).

Он сказал, что комитет проводит расследование, результатом которого может стать импичмент главы государства. «Это — предусмотренная правилами процедура импичмента», — заверил конгрессмен.

«Мы собираем все имеющиеся свидетельства и расследуем их. Мы при завершении этого [процесса] — будем надеяться, к концу года — будем голосовать по вопросу представления к импичменту. Или же нет. Нам придется принять какое-то решение», — добавил Надлер.

Он же в июне в интервью CNN заявлял, что процедура импичмента президента «вполне может» начаться, но тогда казалось, «у нее нет [необходимой] поддержки» среди законодателей. В конце мая Трамп заявил, что не усматривает угрозы начала процедуры его импичмента Конгрессом США.(ТАСС)