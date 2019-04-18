Демократы призвали Мюллера дать публичные показания

Лидеры демократов в Палате представителей и Сенате в четверг призвали спецпрокурора Роберта Мюллера дать публичные показания о проведенном им расследовании российского вмешательства в президентские выборы 2016 года и возможного сговора между предвыборным штабом Трампа и Москвой, сообщает Голос Америки.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер выступили с критикой в адрес генпрокурора Уильяма Барра, назвав «однобоким» его краткий пересказ доклада Мюллера. Они также осудили решение Барра провести пресс-конференцию перед запланированным на четверг обнародованием доклада.

«Мы считаем, что единственный способ начать восстанавливать доверие общественности в ситуации с расследованием спецпрокурора – это чтобы сам спецпрокурор Мюллер как можно скорее дал публичные показания в Палате представителей и Сенате», – говорится в заявлении Пелоси и Шумера.

| 2019-04-18T22:01:43+00:00 19 апреля 2019, 01:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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