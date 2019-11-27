Демократы победили, но «уличную войну» никто не отменял

В Гонконге прошли первые с начала массовых протестов выборы в местные районные советы. Это случилось в воскресенье. Во всех 18 районах города убедительную победу одержали кандидаты от оппозиции. Сторонники сближения с материковым Китаем получили чуть более 10 процентов мест в районных советах. Для Пекина этот итог стал настоящим разгромом. Компартия надеялась, что в протестах участвует лишь малая часть горожан, а основная масса — за Китай. Теперь выяснилось, что город почти поголовно антиправительственный.

Это событие способно обострить борьбу за право избирать мэра и городской совет Гонконга на всеобщих и демократических выборах. Сейчас схема избрания высшего городского руководства является очень сложной и находится под плотным контролем Пекина. Собственно, народное восстание одним из своих требований называет именно отмену этой схемы и введение обычных демократических выборов.

То есть, жители Гонконга нанесли сокрушительный удар по политическому истеблишменту города, когда на выборах была зафиксирована рекордная явка избирателей и беспрецедентная победа демократов. Кандидаты от демократических сил заняли почти 90% мест. Что это значит для будущего города, раздираемого протестом и находящегося в тени амбиций Пекина?

В целом, эти выборы могли бы вообще не состояться: правительство предлагало отменить их или перенести «по соображениям безопасности».

Опасения, что часы голосования могут сократить, усилили утреннюю явку избирателей. К 13.30 явка уже превысила показатели всех предыдущих выборов в окружные советы, и к концу голосования составила 71,2%. Это были самые масштабные выборы в Гонконге.

Результат выборов превысил все ожидания. 17 из 18 районных советов Гонконга теперь контролируются демократами. Видные деятели протеста, такие как Джимми Шам, Томми Чунг и Лестер Шум получили места в советах, в то время как несколько высокопоставленных пропекинских чиновников лишились должностей. Это стало возможным только благодаря протестам — и реакции правительства на них.

В краткосрочной перспективе возможно, что результаты выборов позволят добиться уступок от правительства в расследовании преступлений полиции или снятии обвинений с протестующих. Но китайские СМИ уже обвиняют воображаемое иностранное вмешательство в выборы, и вероятна жесткая реакция разочарованного Пекина, который ожидал победы своих кандидатов.

Хотя от лица администрации Гонконга Кэрри Лам пообещала «поразмыслить» над результатами выборов, Пекин, похоже, дает знать, что не намерен менять курс. Правда, как полагают наблюдатели, возможно, одно требование протестующих все же будет выполнено и Лам в итоге покинет свой пост.

Но Пекин отмахнулся от безоговорочной победы продемократических партий на выборах в окружные советы в Гонконге и предупредил, что не собирается вечно терпеть протесты. Представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил: «Самая главная задача, которая стоит перед Гонконгом, — положить конец насилию и хаосу и восстановить порядок. Гонконг — китайский. То, что происходит в Гонконге, — исключительно внутриполитические дела Китая». А глава дипломатии Поднебесной Ван И добавил, что «любые попытки устроить беспорядок в Гонконге или воспрепятствовать его процветанию не увенчаются успехом».

Пекин пока еще не объявил официальные результаты выборов, на которых, по подсчетам, сторонники демократии, многие из которых отличились во время протестов, получили 385 из 452 мест. Проигравшие кандидаты, потерявшие контроль над 17 округами Гонконга из 18, поспешили обвинить в своем поражении Кэрри Лам.

По мнению местных наблюдателей, на этом фоне Китай может отказаться от поддержки действующей главы административного района. Как считает гонконгский информационный сайт hk01.com, Пекин надеялся, что жители города будут недовольны протестами и беспорядками, но он недооценил гонконгцев. После шокирующих результатов голосования КНР придется переосмыслить ситуацию в специальном административном районе (САР), и уход Лам будет одной из возможных опций, полагает ресурс.

Впрочем, вряд ли Пекин будет выполнять другие требования протестующих. Как показывают документы последнего пленума Коммунистической партии Китая, власти планируют усилить контроль над Гонконгом, а это неизбежно сулит обострение напряженности. Проправительственная газета Global Times вообще предполагает, что на исход выборов повлияли «внешние силы».

Пока сама Лам придерживается примирительного тона и заявляет, что власти принимают результаты голосования и рассчитывают, что «мирная и безопасная ситуация и порядок будут сохраняться». «Многие придерживаются мнения, что результаты выборов отражают недовольство народа текущей ситуацией и глубинными проблемами в обществе… Власти прислушаются к мнению представителей общественности и серьезно над ним поразмыслят», — пообещала действующая глава САР.

Все это так, но ничто из произошедшего, к сожалению, не дает и намека на то, когда и как закончится уличная война в этом городе.