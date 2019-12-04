Демократы обвинили Трампа в подталкивании Украины к вмешательству в выборы 2020 года

Демократы в конгрессе обвинили президента США Дональда Трампа в подталкивании Украины к вмешательству в президентские выборы США в 2020 году. Документ 300-страничным докладом по импичменту был опубликован на сайте спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США.

Согласно его тексту, Трамп лично и через своих агентов участвовал в подстрекательстве украинских властей. По мнению демократов, это было сделано с целью извлечения выгоды для его переизбрания.

Кроме того, в документе содержится информация о том, что глава Белого дома пытался полностью воспрепятствовать расследованию по его импичменту.

» Он публично и неоднократно отвергал полномочия конгресса по осуществлению надзора над его деятельностью и напрямую бросил вызов полномочиям палаты представителей», — заявляется в тексте документа.

Также в докладе демократов уточняется, что Трамп запугивал свидетелей, которые получили повестки для дачи показаний о ненадлежащем исполнении обязанностей американского главы.(Газета.Ru)