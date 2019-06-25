Демократы нашли свидетельницу согласившуюся дать показания о Трампе

Еще одна бывшая высокопоставленная сотрудница Белого дома согласилась дать показания Конгрессу в рамках расследования возможного воспрепятствования правосудию со стороны президента Дональда Трампа, сообщил в понедельник Юридический комитет Палаты представителей, информирует Голос Америки.

Энни Дональдсон, ранее руководившая аппаратом главного юриста Белого дома Дона Макгана, присутствовала при нескольких эпизодах, описанных в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера. Демократы в Палате представителей изучают эти эпизоды в рамках рассмотрения вопроса о возможном импичменте Трампа.

В докладе, который был обнародован с купюрами в середине апреля, Дональдсон названа источником информации о роли Трампа в увольнениях бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-директора ФБР Джеймса Коми.

В докладе также рассказывается, как Трамп пытался убедить бывшего генпрокурора Джеффа Сешнса изменить направление расследования по «российскому делу» и просил Макгана добиться отставки Мюллера.

«Госпожа Дональдсон лично наблюдала многие из описанных в докладе Мюллера ситуаций, когда предположительно происходили воспрепятствование правосудию и иные нарушения со стороны президента Трамп, в связи с чем она является важным свидетелем для комитета», – заявил глава Юридического комитета Джеррольд Надлер.