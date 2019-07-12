Демократы Конгресса предписали некоторым представителям окружения Трампа дать показания

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США предписал явиться для дачи показаний ряду представителей окружения нынешнего президента Дональда Трампа. Соответствующее решение было принято на состоявшемся в четверг заседании комитета, большинство в котором на данном этапе имеют законодатели, представляющие оппозиционную Демократическую партию, передает ТАСС.
В общей сложности повестки были выписаны 12 лицам, в том числе зятю и старшему советнику Трампа Джареду Кушнеру, бывшему министру юстиции — генеральному прокурору США Джеффу Сешнсу, а также его экс-заместителю Роду Розенстайну. Кроме того, аналогичные предписания получили бывший руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, руководитель предвыборной кампании Трампа в 2016 году Кори Левандовски и другие лица.
Всем им дано указание предстать перед комитетом в рамках изучения последним вопроса о том, чинил ли республиканец Трамп препятствия правосудию, пока шло расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Отказ выполнять такого рода требования считается в США проявлением неуважения к законодательной ветви власти и может преследоваться в судебном порядке.
Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.