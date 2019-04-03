Демократы хотят увидеть полный текст доклада Мюллера

Юридический комитет Палаты представителей в среду принял резолюцию о подготовке повесток, призванных обеспечить получение законодателями полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Вопрос в том, насколько успешной будет эта попытка.

Генпрокурор Уильям Барр 24 марта направил законодателям четырехстраничное резюме с «основными выводами» доклада Мюллера и пообещал к середине апреля представить 400-страничный доклад с купюрами.

Контролирующих Палату представителей демократов такой расклад не устраивает. Юридический комитет в среду проведет голосование по вопросу о направлении повестки с требованием предоставить полный текст доклада без купюр и сопутствующие материалы.