Демократии в мире пришлось занять оборону

Демократия в мире переживает атаку поднявшего голову авторитаризма. Об этом заявил на открытии ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге глава демократического большинства в Палате представителей Конгресса США, конгрессмен-демократ от Мэриленда Стэни Хойер, сообщает Голос Америки.

80-летний парламентарий из США, приглашенный на сессию ПА ОБСЕ в качестве почетного гостя, в 1990-х годах был одним из создателей Парламентской ассамблеи, о чем он напомнил в своей речи: «Когда в апреле 1991 года я вместе с другими парламентариями из Северной Америки участвовал в создании этой Ассамблеи, мирные революции только что положили конец диктатурам от Балтики до Адриатики. Власть народа оказалась гораздо мощнее горстки тех властителей, которые правили с помощью розни и страха».

«Автократы становятся все смелее в своей атаке на демократию в мире, оттачивая свои приемы, сеющие разлад, разрушение и расчеловечивание. Ими спущены с поводка хакеры, боты и фейковые новости, чтобы сеять сомнения и опасения в наших согражданах», — отметил Стэни Хойер.