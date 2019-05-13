Демократическое развитие Армении приведет к возвращению в свои дома азербайджанцев

Демократическое развитие Армении подтолкнет эту страну к проведению субстантивных переговоров с Азербайджаном, что, в свою очередь, приведет к возвращению в свои дома азербайджанцев, насильно подвергшихся этнической чистке.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе выступления на встрече министров иностранных дел Восточного партнерства в Брюсселе, сообщает в понедельник Trend.

Министр подчеркнул, что Азербайджан оправдал себя как надежный партнер и в регионе, и в ЕС: «К сожалению, ряд региональных перспектив, в том числе, торговые проекты и некоторые другие инициативы все еще остаются заложниками нерешенных конфликтов. Продолжающаяся оккупация азербайджанских территорий со стороны Армении, препятствует переходу всего региона на более высокий уровень сотрудничества.

| 2019-05-13T20:21:17+00:00 13 мая 2019, 21:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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