Демократическое развитие Армении приведет к возвращению в свои дома азербайджанцев

Демократическое развитие Армении подтолкнет эту страну к проведению субстантивных переговоров с Азербайджаном, что, в свою очередь, приведет к возвращению в свои дома азербайджанцев, насильно подвергшихся этнической чистке.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе выступления на встрече министров иностранных дел Восточного партнерства в Брюсселе, сообщает в понедельник Trend.

Министр подчеркнул, что Азербайджан оправдал себя как надежный партнер и в регионе, и в ЕС: «К сожалению, ряд региональных перспектив, в том числе, торговые проекты и некоторые другие инициативы все еще остаются заложниками нерешенных конфликтов. Продолжающаяся оккупация азербайджанских территорий со стороны Армении, препятствует переходу всего региона на более высокий уровень сотрудничества.