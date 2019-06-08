Демократическая партия Молдовы требует отставки президента

Проевропейская Демократическая партия Молдовы обвинила президента страны Игоря Додона в предательстве и потребовала его отставки. Соответствующее заявление сделал вице-председатель политического объединения.

Сам глава государства предупредил граждан о готовящихся провокациях и протестных митингах и призвал их не поддаваться.

«Ситуация очень сложная и тяжелая. Мы на грани дестабилизации», — сказал Додон на пресс-конференции.

Президент обратился также к руководителям силовых ведомств. Он заявил, что знает о полученных ими указаниях не препятствовать действиям провокаторов и призвал не допускать ошибок.

«Знайте, что ситуация в стране поменяется, и вам придется отвечать за эти преступления. Не думайте, что вас заберут с собой, когда кто-то будет бежать из страны», — цитирует РИА Новости лидера республика.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас в Молдове сохраняется напряженная обстановка. Депутаты должны были сформировать правительство до 7 июня под угрозой роспуска парламента, однако в пятницу решение так и не было принято. Несмотря на это, Додон решил пока не подписывать указ о расформировании органа. Президент надеется, что депутаты смогут договориться (kp.ru).