Демократ Джим Уэбб может возглавить Пентагон

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность назначить министром обороны бывшего сенатора-демократа Джима Уэбба, который занимал пост министра военно-морских сил при президенте Рональде Рейгане, сообщает Голос Америки со ссылкой на газету New York Times.

Как пишет издание со ссылкой на анонимный источник, с Уэббом связались вице-президент Майк Пенс и и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвени.

По словам газеты, высокопоставленный представитель Пентагона подтвердил, что кандидатура Уэбба обсуждается в Белом доме.

Напомним, бывший министр обороны Джеймс Мэттис покинул свой пост во вторник, после чего президент Трамп сказал, что по сути сам отправил его в отставку.

Комментарии Мэттиса в его прошении об отставке были расценены как резкая критика в адрес президента.