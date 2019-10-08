Дембеле, скорее всего, дисквалифицируют на 2 матча

Полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле ждет дисквалификация за удаление в матче с «Севильей» (4:0).

По данным Diario Sport, его поведение, вероятнее всего, классифицируют по статье 117 дисциплинарного кодекса Королевской федерации футбола Испании, что обозначает минимум два матча дисквалификации.

Дембеле сказал судье по-французски «Ты очень плох», но арбитр Антонио Матеу Лаос из-за жестикуляции решил его удалить. «Барселона» сможет обжаловать это решение только в том случае, если предоставит видео, которое докажет, что Дембеле этого не говорил, но это маловероятно.

Единственным шансом для «Барсы» остается то, что дисциплинарный комитет может применить санкции не по 117-й статье, а по 122-й, которая предполагает наказание до четырех матчей, но не устанавливает нижнюю планку.

Впрочем, это тоже маловероятно. Поэтому, скорее всего, Дембеле будет наказан двумя матчами дисквалификации, вторая игра – с «Реалом».