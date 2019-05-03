Дело украинских моряков задержанных в РФ рассмотрит Международный трибунал

Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией, 10 мая. Об этом в пятницу сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает ТАСС.

«Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков, слушания состоятся как запланировано — 10 мая 2019 в Гамбурге», — написала она в Facebook.

По ее словам, «решение трибунала будет принято до конца мая».

16 апреля стало известно, что МИД Украины по поручению президента страны Петра Порошенко обратился в Международный трибунал по морскому праву в связи с ситуацией вокруг моряков. Украина инициировала два процесса по этому делу: в большом иске, для которого будет создан арбитраж, Украина будет требовать от РФ компенсацию за арест военных кораблей, а еще до начала арбитражного разбирательства Киев будет просить суд принять быстрое решение о временных мерах.

МИД РФ в связи с этим заявил, что у трибунала по морскому праву нет юрисдикции для «керченского инцидента».