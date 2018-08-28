Дело Скрипалей будут вести супердетективы

Два детектива из команды «суперраследователей» Скотленд-Ярда возглавили расследование дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает Sky News.

Отмечено, что у детективов из команды, созданной в 2011 году, уникальная память на лица. Сейчас детективы вместе с другими специалистами занимаются просмотром пяти тысяч часов съемок с камер наблюдения. Они сопоставляют видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей и кадры с камер в аэропортах Великобритании.

Напомним, в июле британские СМИ сообщали, что полиция установила личности подозреваемых в отравлении Скрипачей. Позже источник CNN сообщал о бегстве двух подозреваемых по делу Скрипаля из Великобритании. Отмечалось, что нападение на Скрипалей было организовано группой из шести человек во главе с женщиной из российской военной разведки.

Лондон считает, что за атакой на россиян стоит Москва, Россия отрицает все обвинения. Власти Британии указывали, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок.

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