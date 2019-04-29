Дело против экс-президента Армении Кочаряна направили в суд

Дело о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года, по которому проходят экс-президента Армении Роберт Кочарян и ряд других бывших высокопоставленных лиц, направлено в суд, сообщил в понедельник представитель Генпрокуратуры республики Гор Абрамян.
«Осуществляющий надзор прокурор утвердил обвинительное заключение по части Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова, Армена Геворгяна. Уголовное дело по событиям 1-2 марта 2008 года направлено в суд первой инстанции Еревана», — написал Абрамян на своей странице в Facebook.