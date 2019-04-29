Дело против экс-президента Армении Кочаряна направили в суд

Дело о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года, по которому проходят экс-президента Армении Роберт Кочарян и ряд других бывших высокопоставленных лиц, направлено в суд, сообщил в понедельник представитель Генпрокуратуры республики Гор Абрамян.
«Осуществляющий надзор прокурор утвердил обвинительное заключение по части Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова, Армена Геворгяна. Уголовное дело по событиям 1-2 марта 2008 года направлено в суд первой инстанции Еревана», — написал Абрамян на своей странице в Facebook.
| 2019-04-29T13:13:26+00:00 29 апреля 2019, 14:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 9,00 из 10) Загрузка...|

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