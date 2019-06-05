Дело об обвинении Роналду в изнасиловании получило продолжение

Уголовное дело в отношении футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиненного американкой Кэтрин Майоргой в изнасиловании, не было закрыто. Об этом в Twitter-аккаунте рассказал журналист немецкой газеты Spiegel Рафаэль Бушманн.

По словам журналиста, адвокаты Майорги обратились с иском в федеральный суд.

Ранее 5 июня агентство Bloomberg сообщило, что дело в отношении Роналду было закрыто. Причина его прекращения не сообщалась.

В сентябре 2018 года Майорга заявила, что футболист изнасиловал ее. По словам женщины, это произошло в 2009 году во время поездки в Лас-Вегас. Спортсмен, как утверждает американка, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду отрицал обвинения.

В январе полиция Лас-Вегаса приступила к расследованию дела. В США уже подготовили ордер на забор образца ДНК у футболиста. Из-за дела об изнасиловании «Ювентус» не был приглашен на предсезонный турнир в США, который пройдет летом 2019-го.