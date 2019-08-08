Дело молодое: нужно ли отменить подоходный налог для граждан до 29 лет?

Молодым, с одной стороны, трудоустроиться проще, так как работодатели все чаще ищут работников до 40 лет. С другой стороны, у тех, кто только окончили вуз, нет необходимого опыта работы, и им приходится соглашаться на любую, даже самую низкую зарплату. Предложение на рынке труда намного превышает спрос, и наниматели этим пользуются. Не найдя нормальной работы в своей стране, многие молодые люди подумывают о миграции туда, где они будут востребованы.

Для того, чтобы поддержать молодежь в некоторых европейских странах для них отменили подоходный налог. Недавно по этому пути пошла и Польша. С 1 августа в этой стране ликвидирован налог на доходы физических лиц в размере 18% для работников моложе 26 лет, если их годовой доход не превышает 85528 злотых (около € 20 тысяч). Изменения коснутся более 2 миллионов человек. Благодаря новым правилам эта группа граждан будет получать более высокую зарплату. Так правительство Польши надеется заинтересовать молодых людей оставаться в стране либо возвращаться из трудовой эмиграции.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что и в нашей стране вполне реально освободить граждан до 29 лет (именно до этого возраста наши граждане относятся к молодежи) от выплаты подоходного налога, или же до создания семьи, чтобы человек смог после учебы встать на ноги. Миграцию, правда, по его мнению, этим не остановить. Молодежь уезжает туда, где может воплощать свои идеи в жизнь, где у нее будет свобода мыслей и действий, сказал он «Зеркало».

В свою очередь экономист Фуад Ализаде заявил, что в Азербайджане существуют различные программы поддержки молодежи. По его словам, нужна скорее адресная помощь, например тем молодым людям, которые лишились работы. А вот отменять подоходный налог для молодых, как отметил он #, неудачная идея, ведь в бюджет должны поступать средства, которые потом можно будет использовать и на социальные нужды.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что освободить на несколько лет от выплаты подоходного налога можно только молодых специалистов.

«В противном случае может возникнуть вопрос, почему бы не освободить от этого налога лиц с инвалидностью, тех, кто работает, достигнув пенсионного возраста и т.д. Что касается того, что отмена такого налога может помешать отъезду молодежи из страны, то уверен, что это не так. Кто захочет уехать – все равно уедет. К сожалению, нередко знающий человек остается тут недооцененным, что побуждает его искать трудовое счастье на чужбине. Работодатели не уважают молодых специалистов, и для того, чтобы это исправить, с ними надо проводить соответствующую работу»,- заявил # эксперт.

К тому же, по словам Дж.Исмаилова, надо решить вопрос с жильем для молодежи. В советское время, как говорит вице-президент «Хидмет-иш», работникам давали квартиры на предприятиях, сейчас это осталось только у нефтянников и железнодорожников, но молодежь получает жилье на общих основаниях.

Он отметил, что в советское время молодые, напротив, платили больше, так как тогда существовал налог на бездетность.

«На мой взгляд, это правильно, ведь один получает зарплату и кормит на нее троих детей, а другой – только себя. Налоги нужно снижать с рождением каждого последующего ребенка, а если у гражданина их четверо и более, то он не должен платить подоходный налог вообще»,- считает Дж.Исмаилов.

Эксперт в области миграционных вопросов, председатель общественного объединения гуманитарной поддержки «Хаят» Азер Аллахверанов отметил #, что в основном о миграции молодежи говорят с позиции утечки мозгов за рубеж.

«Имеются в виду квалифицированные кадры и люди с высшим образованием. Правда, не факт, что человек, окончивший вуз является специалистом в своей сфере. Как бы то ни было, главное, что человек не находит места на рынке труда у себя на Родине, потому принимает решение мигрировать. Эта проблема актуальна в странах, в которых есть проблема с безработицей и частично она актуальна и для Азербайджана. Нельзя сказать, что поток молодых специалистов, покидающих страну, велик, однако такие люди есть. В отличие от граждан многих стран граждане Азербайджана чаще уезжают для занятия трудовой деятельностью в другие государства не навсегда. Они хотят рано или поздно вернуться домой, и не отказываются от азербайджанского гражданства. Но есть и те, кто остаются в странах, в которых работают, и получают гражданство этих стран», — говорит эксперт.

В первую очередь, речь идет о соседних государствах – Турции, Грузии, России, а также об Украине. Например, в России, по словам А.Аллахверанова, до 2014 года можно было получить гражданство, не отказываясь от азербайджанского. Сейчас приходится делать выбор.

Он отметил, что молодежь – активная участница миграционных процессов, потому вопрос, как заинтересовать ее остаться в стране, весьма актуален.

«Отмена подоходного налога, реализация государственных программ по обеспечению занятости молодых – то, над чем соответствующим структурам стоило бы поразмыслить. Необходимо подумать об экономической стороне вопроса, ведь в случае отмены подоходного налога госбюджет не досчитается значительной суммы. С другой стороны, тогда больше молодых людей будет вовлечено в легальную трудовую деятельность», — отметил А.Аллахверанов.

По его мнению, сегодняшняя система налогообложения, отпугивает тех, кто являются упрощенными налогоплательщиками и работают по VOEN. А это как раз молодежь, которая более мобильна. Если даже не отменить подоходный налог, то создать механизм юридического упрощения трудовых отношений просто необходимо. Эксперт уверен, что можно придумать разные инструменты, благодаря которым молодежь не захочет покидать страну.