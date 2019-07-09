Дело Габунии, как лакмусовая бумажка

Если бы этой истории не было, то ее нужно было бы придумать. Чтобы демонстрировать всем и каждому, как легко и просто, оказывается, можно сделать карьеру на глупости и хамстве, а также на их комментировании. Итак, 7 июля в эфире грузинского канала «Рустави 2» никому не известный за пределами своей страны Георгий Габуния решил выразить собственное отношение к президенту России Владимиру Путину. Сделал он это в хамской манере, используя оскорбления и нецензурные слова.

Безусловно, это не журналистика. Конечно же, это омерзительная выходка, демонстрирующая как истинный интеллектуальный и культурный уровень самого Габунии, так и тех, кто предоставил ему право выхода в эфир. Мы все в очередной раз увидели, как легко и просто можно спутать порой свободу слова с вседозволенностью. Лично я считаю, что после подобной выходки Габуния должен был бы быть уволен с телеканала «Рустави-2» и не приниматься на работу любым иным телеканалом. Причем, не только грузинским.

Но, у «Рустави-2» на сей счет иная позиция. Согласно сообщению на сайте телеканала, Габуния был отстранен от работы на два месяца. Можно как угодно реагировать на данное решение, но руководство «Рустави-2» имеет право на принятие любых решений, касающихся работающих там журналистов и касательно своей кадровой и информационной политики. При этом замечу, что сам Габуния из мало кому известной персоны, превратился в фигуру, обсуждаемую далеко за пределами Грузии. Так что, если это с его стороны была осознанная провокация, рассчитанная на самопиар, то она удалась.

И это — очень печально. Потому, что журналисты должны добиваться признания и известности не через озвучивание хамских высказываний, не через сквернословие, а через подготовку качественных материалов, аналитических текстов, через умение блестяще вести полемику, раскрывать суть стоящей проблемы в своих публикациях или в беседе с респондентами. Говорю все это из опасения, что пример Габунии может оказаться заразителен не только в Грузии, но и в любой иной стране мира. Есть же куча молодых посредственностей, которые жаждут быстрой славы, в том числе и через спланированный скандал. И вот теперь они получили пример того, что это «работает».

Самым поразительным образом, вся эта история хамства в телеэфире получила свою раскрутку благодаря политикам. Кто только не попытался пропиариться на деле Габунии в Грузии и в России! Тут тебе и депутаты Государственной Думы, и отставные представители грузинской власти. К примеру, лидер партии «Единая Грузия-Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, которая в свое время была не только главой грузинского парламента, но и исполняла обязанности президента Грузии, заявила, что все это было спланированной провокацией, которую организовал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Аналогичные же обвинения выдвинул и действующий премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Какое-то странное единство взглядов обнаружилось у нынешней грузинской власти и у мадам Бурджанадзе, в оценке того, кто подначил Габунию озвучить хамские заявления. В любом случае, находящийся в Украине Саакашвили, отреагировал на эти обвинения. Он заявил, что не имеет никакого отношения к телеканалу, в эфире которого телеведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

Как видим, данный инцидент позволил напомнить о себе очень многим грузинским политикам. Как бы это цинично не звучало, но они, та же Бурджанадзе, могут радоваться тому, что хоть таким образом можно на время привлечь к себе внимание. Но, что самое интересное, никак не угомоняться российские деятели разного пошиба. К примеру, ближайшая подруга Маргариты Симоньян, российская телепропагандистка Ирада Зейналова, сама давно ставшая объектом шуток в КВН, также не упустила возможности для самопиара.

Она пообещала набить морду Георгию Габунии. Забавно все это слышать от дамы в отношении мужчины. Тем более, от дамы, сидящей в России, к тому же знающей толк в матерщине. Помнится, Симоньян, в своем ответе на критику, обещала натравить на критикующих Ираду Зейналову. Неужели, началось? Неужели и за этим предложением Зейналовой, которая нисколько не оскорбилась заявлением Симоньян, стоит мадам Маргарита? Не знаю, но тут тот самый случай, когда для тех, кого защищает Зейналова, лучше было бы, чтобы она помолчала. Слишком уж она стала нерукопожатна и одиозна.

Тоже самое можно сказать и про Ксению Собчак. Тем более, что она умудрилась сделать просто фантастически глупое, даже для себя, заявление. По мнению телеведущей, поступок Георгия Габуния напоминает подростковую выходку: «это как написать слово «х*й» на заборе и радоваться». Тут ведь дело не только в том, что знакомство с комментарием Собчак показывает, что она, как минимум, недалеко ушла от Габунии в плане умения полемизировать, да и вообще в плане культуры и воспитания. Тут впору вспоминать Фрейда и делать выводы о том, что Собчак беспокоит не присутствие нового объекта для критики, а отсутствие в ее жизни совсем иного.

Кроме того, вынужден напомнить, что заявления, подобные той самой надписи на заборе, а Ксюша показала, что она дама начитанная и внимательная, недавно сделала ее мама, госпожа Нарусова. И касались они легендарного азербайджанского нефтяника Фармана Салманова, именем которого назван один из российских аэропортов. Нарусова тогда продемонстрировала вопиющее невежество, принявшись искажать фамилию того, кому Россия обязана своим нефтяным богатством.

И те ее речи, как по мне, по степени хамства, были очень схожи с речами Габунии. Но, Ксюша тогда промолчала, ясное дело. Зато сейчас она заговорила, специально или по глупости, сравнив тех, кого вроде бы защищает так, что им и самим, наверное, уже плохо от потуг Собчак. И именно поэтому я считаю, что есть в этом деле и положительный момент. Он состоит в том, что все теперь смогли увидеть реальный культурный и интеллектуальный уровень многих политиков, журналистов, общественных деятелей из Грузии и России.