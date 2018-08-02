Дельфины погибают в сетях

Около 700 мертвых дельфинов были выброшены на атлантическое побережье Франции в период с января по апрель 2018 года.

«На телах большинства найденных дельфинов были обнаружены характерные для попадания в рыболовные сети раны«, — заявил Euronews Оливье Ван Каннет, биолог исследовательского центра «Пелагис», изучающего морских млекопитающих и птиц.

Порезы от рыболовных сетей, ампутированные плавники, сломанные клювы и следы удушья — вот некоторые из признаков того, что их смерть, вероятнее всего, связана с нелегальным рыболовным промыслом.

Большинство дельфинов попадают в крупные траловые сети, которые могут быть развернуты между двумя малыми судами или одним большим траулером. Во Франции около трети рыболовных судов — траулеры.

Тесты специальных систем, которые помогали бы морским млекопитающим не попадать в сети, пока не принесли результатов.

Источник:Euronews

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| 2018-08-02T14:13:45+00:00 2 августа 2018, 15:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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