Дельфины погибают в сетях

Около 700 мертвых дельфинов были выброшены на атлантическое побережье Франции в период с января по апрель 2018 года.

«На телах большинства найденных дельфинов были обнаружены характерные для попадания в рыболовные сети раны«, — заявил Euronews Оливье Ван Каннет, биолог исследовательского центра «Пелагис», изучающего морских млекопитающих и птиц.

Порезы от рыболовных сетей, ампутированные плавники, сломанные клювы и следы удушья — вот некоторые из признаков того, что их смерть, вероятнее всего, связана с нелегальным рыболовным промыслом.

Большинство дельфинов попадают в крупные траловые сети, которые могут быть развернуты между двумя малыми судами или одним большим траулером. Во Франции около трети рыболовных судов — траулеры.

Тесты специальных систем, которые помогали бы морским млекопитающим не попадать в сети, пока не принесли результатов.

Источник:Euronews

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