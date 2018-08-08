Делегация Турции провела переговоры в Вашингтоне

Делегация Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом провела переговоры в Вашингтоне.
Делегация из девяти человек, в том числе представители Минюста, МИД и Минфина Турции, посетила здание Госдепа США.
Делегацию сопровождал посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.
Переговоры прошли в закрытом для прессы режиме.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу несколькими днями ранее встречался в Сингапуре с госсекретарем США Майком Помпео. Встреча прошла в кулуарах 51-го заседания министров иностранных дел стран-участниц АСЕАН.
По итогам переговоров Чавушоглу сообщил о готовности сторон продолжить сотрудничество и диалог с целью устранения напряженности в двусторонних отношениях.41 просмотров