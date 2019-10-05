Делегация США вернется в Стокгольм, чтобы продолжить констультации с КНДР

Делегация США приняла приглашение Швеции вернуться в Стокгольм через две недели и продолжить консультации с представителями КНДР. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус по итогам прошедших американо-северокорейских консультаций в шведской столице.

«По завершении наших консультаций Соединенные Штаты предложили [КНДР] принять приглашение Швеции как принимающей стороны через две недели вернуться в Стокгольм и встретиться снова, чтобы продолжить обсуждения по всем темам. Делегация Соединенных Штатов приняла это приглашение», — отметила дипломат. Она не указала при этом, как отреагировала на данное предложение делегация КНДР.

В Госдепартаменте назвали конструктивными проведенные в Стокгольме переговоры делегаций США и КНДР и считают, что высказывания делегации КНДР не отражают содержание и дух прошедших переговоров.

| 2019-10-06T00:12:01+00:00 6 октября 2019, 02:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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