Делегация США прибыла в Турцию и 22-23 июля обсудит ситуацию вокруг Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, возглавляющий американскую межведомственную делегацию, прибыл в воскресенье в Анкару, где 22-23 июля обсудит с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии.

Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

«Джеффри прибыл сегодня (в воскресенье) в Анкару по приглашению правительства Турции для участия во встречах 22-23 июля 2019 года», — отмечается в документе. Дипломат обсудит с должностными лицами Турции высокого ранга «вопросы, представляющие взаимный интерес по ситуации в Сирии, в том числе и решение обоснованных проблем безопасности Турции, выполнение резолюции 2254 СБ ООН по урегулированию сирийского конфликта», а также борьбу с террористической группировкой «Исламское государство».