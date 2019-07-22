Делегация США прибыла в Турцию и 22-23 июля обсудит ситуацию вокруг Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, возглавляющий американскую межведомственную делегацию, прибыл в воскресенье в Анкару, где 22-23 июля обсудит с турецкими властями ситуацию вокруг Сирии.

Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

«Джеффри прибыл сегодня (в воскресенье) в Анкару по приглашению правительства Турции для участия во встречах 22-23 июля 2019 года», — отмечается в документе. Дипломат обсудит с должностными лицами Турции высокого ранга «вопросы, представляющие взаимный интерес по ситуации в Сирии, в том числе и решение обоснованных проблем безопасности Турции, выполнение резолюции 2254 СБ ООН по урегулированию сирийского конфликта», а также борьбу с террористической группировкой «Исламское государство».

| 2019-07-22T00:18:26+00:00 22 июля 2019, 05:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss