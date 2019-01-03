Делегация США представила в Анкаре сделку по продаже Patriot

Делегация США представила в Турции предложение по продаже американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники.

По данным агентства, делегация США проводит встречи в Анкаре с представителями министерства оборонной промышленности, министерства иностранных дел и министерства национальной обороны Турции.

Как сообщает агентство, предложение включает четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, 10 антенно-мачтовых устройств, 20 пусковых установок M903, испытательное и другое оборудование.

Ранее агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона сообщало, что госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. Турция запрашивала разрешение на закупку четырех комплектов c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.