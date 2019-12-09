Делегация ООН примет участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане

Делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена примет участие в качестве наблюдателей в 14-м раунде переговоров по Сирии в Нур-Султане 10-11 декабря, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
«В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена», — заявил он на брифинге в столице Казахстана в понедельник.
Он также проинформировал, что все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах и уже начали прибывать в столицу Казахстана. «Среди них делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции», — отметил Смадияров.(РИА Новости)
| 2019-12-09T14:46:13+00:00 9 декабря 2019, 17:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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