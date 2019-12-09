Делегация ООН примет участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане

Делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена примет участие в качестве наблюдателей в 14-м раунде переговоров по Сирии в Нур-Султане 10-11 декабря, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена», — заявил он на брифинге в столице Казахстана в понедельник.

Он также проинформировал, что все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах и уже начали прибывать в столицу Казахстана. «Среди них делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции», — отметил Смадияров.(РИА Новости)