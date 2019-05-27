Делегация Азербайджана едет на ИННОПРОМ

В работе Х Международной промышленной выставки ИННОПРОМ примет участие делегация Азербайджана во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым. Планируется, что в ее состав войдут крупные транспортные и добывающие госкомпании, а также порядка 20 частных предприятий, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Х Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля под лозунгом «Цифровое производство: интегрированные решения».

По словам генерального консула Азербайджана в Екатеринбурге Ильгара Искендерова, азербайджанская делегация планирует провести на полях ИННОПРОМа масштабную работу.

«Впервые Азербайджан будет участвовать в работе выставки ИННОПРОМ на столь высоком. Кроме того, к участию заявлены крупнейшие компании страны. Я уверен, что совместная работа с правительством Свердловской области по повестке переговоров, организации деловых встреч обозначит новые перспективные направления сотрудничества и даст импульс дальнейшему диалогу, который мы надеемся продолжить в ходе запланированного на этот год визита делегации Свердловской области в Азербайджан», — сказал дипломат.

Свердловскую область — давний партнер Азербайджана, есть прямое авиасообщение между Баку и Екатеринбургом,

В рамках ИННОПРОМ будут организованы специализированные выставки по металлообработке, аддитивным технологиям, технологиям для энергетики, индустриальной автоматизации, машиностроения и производства компонентов для отрасли.

| 2019-05-27T13:44:48+00:00 27 мая 2019, 15:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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