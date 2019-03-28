Дела давно минувших дней настигли экс-президента Аргентины

Суд Буэнос-Айреса приговорил сенатора и экс-президента Аргентины (занимал высший государственный пост с 1989 по 1999 год) Карлоса Менема к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы за нарушения при продаже принадлежавшей государству собственности. Об этом сообщил в среду телеканал Todo Noticias.

К трем с половиной годам тюрьмы также был приговорен бывший аргентинский министр экономики Доминго Кавальо. Суд запретил экс-главе ведомства и экс-президенту занимать государственные должности до конца жизни.

Согласно постановлению суда, правительство Менема продало в 1991 году выставочный центр La Rural за $30 млн, при этом его рыночная стоимость составляла $131 млн.

Адвокаты обвиняемых намерены обжаловать решение суда.