Декларацию на стол!

Во многих странах, где развит капитализм давно и фундаментально, декларирование доходов и имущества публичных должностных лиц, а также рядовых граждан не нововведение. Но в странах с развивающийся экономикой и в относительно молодых государствах, этот закон обсуждается уже много лет. В некоторых странах постсоветского пространства представление декларации уже укрепилось, а в некоторых все еще не определен механизм ее внедрения. Азербайджан одна из таких стран.

Несмотря на то, что закон о «О декларировании доходов государственных чиновников» был принят в Милли Меджлисе еще 18 лет назад, применять его до сих пор никто не торопится.

В интервью # член комитета по борьбе с коррупцией, депутат Милли Меджлиса Захид Орудж сообщил, что такой закон предполагает декларирование не только доходов от основного места работы, но и от дополнительной прибыли. “В мировой практике этот закон широко распространен. В нашей стране данный закон принят для того, чтобы обеспечить прозрачность доходов чиновников, сформировать прозрачные механизмы управления и для обеспечения защиты доходов, приобретенных на легитимных основах. За последние десятилетия в прессе, на общественных дискуссиях мы постоянно обсуждаем чьи-либо материальные возможности, нередко негативно комментируем построенные виллы, роскошные дома. К сожалению, такие комментарии появляются особенно в том случае, если эта недвижимость связана с именем чиновника, принадлежит сотруднику государственной структуры или местных органов. А если у общества будет точная информация о том, что чиновник приобрел это движимое или недвижимое имущество до начала работы на посту, что дом или вилла были построены на средства какого-то другого члена его семьи, то никто не станет предъявлять необоснованные обвинения, и это не станет источником опасности. Закон, принятый в Азербайджане в 2000 году, уже применяется во многих странах постсоветского пространства. Например, несколько лет назад, после очередной революции в Украине был начат процесс, и закон применялся не только к госслужащим. Под этот закон попали и другие ветви правительства: представители парламента и судебной системы также обязаны представлять декларации о своих доходах. Этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд”, — отметил парламентарий.

Стоит отметить, что чиновник в Азербайджане не имеет права заниматься бизнесом, это запрещено законом. Об этом еще год назад заявил юрист Алимамед Нуриев в интервью Sputnik. При этом он отметил, что вопрос до конца не прояснен, так как закон о столкновении интересов еще не принят. Тем самым в стране нет механизма решения этого вопроса. К примеру, если гражданин занимался бизнесом, а затем приступил к работе в государственном органе, то по закону «О государственной службе» он должен оставить предпринимательскую деятельность.

Однако механизм передачи бизнеса, управление им также все еще не разработан.

Как, впрочем, и механизм внедрения закона о «О декларировании доходов государственных чиновников».

По словам депутата Захида Оруджа, деятельность чиновника должна быть прозрачной и открытой для общества. “Должен быть разработан механизм, он не так уж и сложен. Например, когда мы выдвигаем свою кандидатуру в парламент, мы предоставляем информацию о своих доходах как минимум за год. То же самое происходит, когда кто-то выдвигает свою кандидатуру на пост президента. То есть, мы указываем, каким имуществом владеем, его конкретный адрес, если это движимое имущество — например, автомобиль, то и его отмечаем. Это дает ясное видение того, что никто не записывает свое имущество на имя третьих лиц, не скрывает то, чем обладает. Поэтому, я думаю, что механизм разработать, не так уж и сложно”, — отметил З.Орудж.

На вопрос обращаются ли в комитет по борьбе с коррупцией и вообще к депутатам граждане с жалобами о взятках или коррупции, о незаконном обогащении чиновников, парламентарий ответил, что подобные обращения поступают постоянно. “К нам постоянно поступают обращения от граждан, которые мы передаем в соответствующие органы и держим под контролем. В связи с рядом подобных обращений, заводят дела, определяются ответственности. Но, будем откровенны, борьба с подобным поведением пока так и не стала неотъемлемой частью нашего общества. В общественном сознании, в понятии людей не сформировались такие черты, как общественное порицание, отторжение, отказ от родственников, которые наживаются незаконным путем. Эти тенденции пока не выражены в нашем обществе. Мы должны сделать так, чтобы порицание стало обыденностью в обществе. Когда это станет частью общественного мышления, социальной сферы, системы образования, в будущем мы сможем сформировать необходимые понятия. Недавно одной структурой был проведен тендер, выяснилось, что грант был выдан родственникам, и было совершено хищение средств в крупном размере. Почему это происходит? Потому что на предыдущих этапах не был осуществлен парламентский надзор, контроль ситуации соответствующими финансовыми органами и многое другое”, — подытожил член парламента Захид Орудж.

После того, как в Азербайджане приняли закон «О декларировании доходов государственных чиновников», в 2005 году президент страны Ильхам Алиев поручил Кабинету министров подготовить механизм декларирования. Прошло 13 лет, а воз и ныне там…

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