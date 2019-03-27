Декларация по Голанским высотам и карабахский вопрос

Президент США Дональд Трамп 25 марта подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Данное решение президента США вызвало бурную реакцию у мирового сообщества. Практически все страны СБ ООН (Россия, Китай, Франция, Великобритания), а также и сама организация выступили с категорическим заявлением, что они не признают данное решение Трампа. Так что сегодня единственная страна, которая будет признавать Голаны израильскими – это США, ну и сам Израиль, третьего государства пока нет.

Не остались в стороне и мусульманские страны, чья позиция по данному вопросу и так понятна. Иран, Турция, Саудовская Аравия и ряд других государств осудили данное решение президента США. Но вне зависимости от того, кто и что признает, факт остается неизменным, сегодня Израиль контролирует эти территории, и в перспективе, не исключено, что какие-то государства признают эти территории израильскими, как и в случае со столицей Иерусалимом.

Немного предыстории…

По итогам Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил сирийские Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке аннексировал оккупированную территорию. В том же году Совет Безопасности ООН признал аннексию территории незаконной.

Необходимо отметить, что эта территория имеет тактико-стратегический характер и дает Израилю военное преимущество над Сирией. С другой стороны, в случае необходимости Израиль может быстрым наступлением за короткое время захватить Дамаск.

Кроме всего прочего, главной причиной захвата этих территорий была не атака Сирии на Израиль во время «шестидневной войны»- провокации на границе были всегда, а то, что эти территории богаты водными ресурсами, а также землями, пригодными для выращивания сельхозкультур. В полупустынном Востоке вода и плодородные территории – это первая необходимость для любого государства, а когда земель и так мало (Израиль — небольшое государство) подобные территории являются той добычей, от которой отказаться весьма сложно.

Дурной прецедент

Президент США принял такое решение, несмотря на международное право. Было понятно, что Израиль не вернет эти территории, да и Сирия уже особо не вспоминала о них, особенно сегодня, когда от страны осталось одно название — она поделена между внешними геополитическими игроками и местными племенными и этническими союзами.

При всей циничности – факт остается фактом, Сирии важнее восстановить те территории, которые еще вчера были под ее контролем, а открывать еще один фронт против Израиля не имеет смысла. Тем более проигрыш в таких условиях обеспечен.

Другой вопрос – международные отношения. Таким образом, Трамп показал, насколько США в его лице, не верят, не соблюдают, и еще больше ломают привычный миропорядок. Сегодня американский президент признал Голаны, завтра некий Майк, новый президент США, признает Крым, Абхазию, Южную Осетию или Карабах…

Для Азербайджана ничего хуже придумать нельзя. Несмотря на то, что Азербайджан важен для США в данный момент, и Вашингтон вряд ли захочет таким топорным способом решить карабахский вопрос, никто нам никаких гарантий того, что данный прецедент останется незамеченным со стороны США, России, Франции или другой влиятельной страной.

Что останется делать Азербайджану, если Россия или США признают Карабах? Порвет дипотношения и пойдет к тем, кто не признает. Не более. Так почему Азербайджан должен допускать такое? 30 лет, переговорного процесса и результат налицо. Четыре дня Апрельской войны имели не значительный, но хоть какой-то эффект.

Миропорядок и привычные правила ведения игры стремительно меняются. Вопрос нерушимости границ и подобные мантры, уже ничего не означают, правда, пока лишь для сильных, но вскоре потеряют значение и для всех остальных стран мира. Поэтому Азербайджану нельзя терять бдительность и инициативность, нужно либо действовать в унисон с международной обстановкой, либо же играть на опережение, опоздавших не ждут.