Действующий чемпион Формулы 1 об итогах F1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix

Действующий чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон остался доволен результатами Гран при Азербайджана, но пообещал проанализировать все нюансы, чтобы стать сильнее в следующей гонке в Испании.

«Я не люблю финишировать вторым. Наша машина позволяла выиграть гонку. Мы предполагали по косвенным признакам, что прибавим в скорости, и у нас все получится. Но я не смог идеально выполнить свою работу», — заявил он журналистам.

Как сообщает #, пятикратный чемпион признался, что команда Mersedes работает больше, чем на 100 процентов:

«Этим мы и отличаемся от Ferrari. У них была отличная машина в этот уик-энд. В тренировках и квалификации они показали великолепный темп, но в гонке у них возникли проблемы с шинами и скоростью. Я рад за команду и горжусь всеми. На все гонки в начале сезона мы приезжали, не зная, какие позиции занимаем. Мы много работали и на каждом уик-энде стремились к максимальным результатам», — сказал он.

Трассу в Баку Хэмилтон назвал «невероятно сложной»:

«Вряд ли я смогу передать словами, насколько сложно гоняться на трассе в Баку. Она очень техничная, очень непростая, мы мчимся на сумасшедших скоростях по узким улицам. Эта гонка почти такая же продолжительная, как этап в Сингапуре, и такая же сложная, как этап в Монако».