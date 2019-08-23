«Действия команды Зеленского выглядят крайне неуверенными»

Интервью «Зеркало» с директором Центра ближневосточных исследований, украинским политологом Игорем Семиволосом

— Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году, сообщает CNN со ссылкой на источник. Как Вы прокомментируете данную информацию и говорит ли она о том, что наметилась тенденция по налаживанию диалога между Западом и РФ?

— После заявлений канцлера Германии Ангелы Меркель, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер министра Канады Джастина Трюдо о недопустимости возвращения России в клуб развитых стран G7 без возвращения аннексированного Крыма, прекращения российской агрессии на Донбассе и возвращении украинских заложников и политических заключенных из тюрем России, президент Франции откорректировал свое предложение в сторону ужесточения условий, связав их с прекращением войны. Между тем, сам факт подобных заявлений не может не настораживать. Стоит напомнить, что это не первый случай попустительства российской агрессии – возвращение российской делегации в ПАСЕ без каких-либо условий — явная иллюстрация политики соглашательства. Кстати, делегация Азербайджана также проголосовала за возвращение российской делегации.

— Является ли тема аннексии Крыма со стороны РФ такой же актуальной для Запада как 3-5 лет назад?

— По моему мнению, коллективный Запад понимает, что вопрос Крыма не имеет быстрого решения, а среди части политической и экономической элиты зреет желание вернуться к политике business as usual с Россией. Это нужно учитывать, тем более, что субъектность Украины, которую пять лет выстраивал президент Порошенко сегодня находится под вопросом. Поставлена под сомнение формула «Ничего об Украине без Украины» и это не может не вызывать опасения. Но в целом, мне кажется, крымский вопрос не будет отложен в долгий ящик и благополучно забыт по причине наличия в Европейском Союзе достаточно эффективных институтов формирующих долгосрочную политику.

— Есть ли вероятность того, что Россия попытается взять под свой контроль новые украинские территории?

— Такую вероятность исключить нельзя. Ситуация может развиваться по такому сценарию, если совпадут несколько негативных трендов – масштабный внутриполитический кризис, резкое изменение внешнеполитической конъюнктуры, мировой экономический кризис и решение Путина силовым путем заставить Украину капитулировать. Тогда не исключена активизация боевых действий с переходом российских подразделений в наступление по всей линии фронта. Точка бифуркации — весна начало лета следующего года.

— Как Вы считаете, готов ли новый президент Украины Владимир Зеленский к дипломатическому противостоянию с президентом РФ Владимиром Путиным?

— Пока в это слабо вериться. Действия команды нового президента выглядят крайне неуверенными.

— Какой Вам видится будущее Украины при президенте Зеленском?

— Сумбурным.