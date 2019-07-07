Дефицит привел к небывалому росту цен на столичных рынках

В местном экспертном сообществе все чаще поговаривают об инфляции, которая накроет страну уже осенью текущего года. Рост цен связывают с очередным сентябрьским повышением минимальной зарплаты до 250 манатов. Между тем подорожание уже охватило продовольственный рынок, а инфляция нещадно бьет по карману населения, «поглотив» мартовскую прибавку к «минималке» в 50 манатов.

К сожалению, в стране отсутствуют альтернативные подсчеты инфляции, однако масштабный ценовой рост текущего года нетрудно увидеть на столичных рынках. В середине этого лета наблюдаются небывало высокие цены на сезонные фрукты и овощи. А поскольку потребление фруктов и овощей возрастает именно летом, одно только подорожание помидоров и огурцов «съедает» добрую часть бюджета средней азербайджанской семьи.

А ведь еще несколько лет назад, до стартовавшей в стране масштабной поддержки сельскохозяйственной отрасли, никто бы не поверил, что цены на огурцы и помидоры в середине лета могут повыситься до одного – полутора манатов. Кстати, прошлым летом стоимость этих овощей редко превышала 50 – 60 гяпиков, а годом раньше и вовсе укладывалась в 30 -50 гяпиков. Население с удивлением наблюдает растущие цены, а скупщики – торговцы аргументируют подорожание дефицитом местной продукции. Поскольку в стране отсутствуют исследования рынка (во всяком случае, их нет в открытом доступе), сложно назвать причины дефицита.

Порой к нехватке овощей и фруктов приводит массовый вывоз продукции наших фермеров в соседние страны, преимущественно Россию и Турцию. При этом иные специалисты сельскохозяйственной отрасли называют причиной дефицита падение урожайности, вызванное отсутствием системного подхода к развитию отрасли, низкой плодородностью почв, сложностью реализации фруктов и овощей на столичных рынках. В любом случае, экспорт в условиях падения производства рисует тревожные перспективы грядущего голода.

К примеру, нашумевшее подорожание лука продолжилось этим летом, а в начале июля цены устойчиво держатся на уровне 1 маната за килограмм. Картофель продается чуть дешевле – 70 – 80 гяпиков за килограмм, персики – 1,5 – 2 маната. Из-за высоких цен столичные жители не смогли этим летом вдоволь наесться черешни и клубники. И если в прошлом году столичные рынки были завалены клубникой, этот сезон отметился явным дефицитом и двукратным подорожанием. Цены на абрикосы достигают 3 – 5 манатов, дыня – 70 – 80 гяпиков, стоимость килограмма арбуза – 40 гяпиков – вдвое выше сезонной цены. Как уже говорилось выше, в стране отсутствуют доступные аналитические материалы, проливающие свет на причины высоких цен и дефицита продукции. Местные экономисты и специалисты этой отрасли не идут дальше констатации высокого уровня инфляции, делая сравнительные выводы.

«Сравнительный анализ цен показывает резкое подорожание продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, и это оказывает серьезное негативное влияние на уровень жизни в стране, — говорит экономист Неймат Алиев.

С его слов, повышение цен охватило наиболее потребляемые продовольственные продукты. Так, цены на капусту увеличились на 95%, лук – свыше 78%, картофель — до 32%. Принимая во внимание разницу цен в столице и регионах, по средним подсчетам цены на лук в мае этого года превысили 70 гяпиков, тогда как в мае прошлого года лук стоил 46 гяпиков. Только за год лук подорожал на 54%. За каждый купленный в текущем году килограмм лука граждане переплатили 25 гяпиков. Наиболее сильным было февральское подорожание лука (+15%), а кульминации ценовой рост достиг в марте (33%). В результате 78,3-процентного подорожания к апрелю цена местного лука достигла 1,70 манатов за килограмм, а импортный подорожал на 85%.

Цены на картофель растут с апреля этого года. С января по март средняя стоимость «второго хлеба» упала на 1,3% к отчетному времени минувшего года, однако после началось подорожание. Уже в апреле цены выросли на 14,3%, в мае на 32%. По средним подсчетам Алиева, к маю килограмм картофеля, стоивший до этого 66 гяпиков, подорожал до 87 гяпиков. В результате цены на местный картофель выросли на 31%, импортный подорожал на 34%.

Лидирует в ценовом марафоне белокочанная капуста. К примеру, в прошлом году она в среднем стоила 56 – 57 гяпиков за килограмм, а в этом году стоимость продукта превысила манат. Таким образом, цены на капусту выросли в марте на 17%, апреле – 95%, мае – 58%. Помимо всего прочего, цены на импортную колбасу выросли в январе — мае на 16 – 20%, сосиски и сардельки подорожали в феврале – мае на 14 – 15%. Стоимость пшеничной муки увеличилась в январе на 4%, феврале – 8%, марте и апреле – до 9%, в мае наблюдалось 10-процентное подорожание.

Подорожание не оставило в стороне мороженое. Цены на любимое многими летнее лакомство повысились в преддверии лета на 18%, отметил экономист. Наряду с продовольствием, дорожают прочие товары и услуги. К примеру, по сравнению с прошлым годом, в мае этого года цены на сигареты с фильтром выросли на 24%, моющие порошки подорожали на 17%. Цены растут на школьные принадлежности, скажем, фломастеры — 20%, питательные кремы для лица – 56%. Цены за проезд на общественном транспорте повышены решением Тарифного совета на 50%.

На фоне масштабного подорожания минимальные зарплаты увеличились в текущем году со 130 до 250 манатов. Надбавки к зарплатам получат 600 тысяч работников государственного сектора и 350 тыс. человек, работающих в частном секторе. Стоит полагать, что зарплаты упомянутого количества граждан, работающих в частном секторе, достигнут минимального уровня в 250 манатов. Но можно ли прожить на эти надбавки при таком стремительном росте цен?