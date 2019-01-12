Defense One: около 5 тыс. кадров ФБР отправили в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна

Функционирование ФБР попало под угрозу из-за частичной приостановки работы федеральных ведомств в США. Как передает Газета.Ru, об этом пишет издание Defense One.

Почти 5 тыс. спецагентов ФБР, аналитиков разведки, адвокатов и других сотрудников ведомства в настоящее время ушли в неоплачиваемый отпуск, рассказал президент ассоциации агентов ФБР Том О’Коннор. По его словам, эта ситуация приводит к сокращению штата и сказывается на выполнении критически важных функций ведомства.

Спецагент ФБР не уточнил, на каких расследованиях это сказывается, однако добавил, что отсутствие финансирования повредило способности агентов выполнять свою работу в полной мере.

Агенты ФБР уверены, что шатдаун, который уже стал самым длительным из всех, представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, отмечает издание.

| 2019-01-11T21:38:54+00:00 12 января 2019, 06:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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