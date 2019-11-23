Дебаты в тени импичмента

Америка увлечена вероятным импичментом президента Дональда Трампа. Демократы из кожи лезут вон, чтобы доказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского в виде требования расследовать деятельность фирмы Burisma, с которой был связан сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер. Вроде бы без такого расследования Украина не получит выделенную ей конгрессом военную помощь. В США это называется quid pro quo — услуга за услугу. В данном контексте для Трампа это тяжелое обвинение, связанное с использованием служебного положения в личных целях.

Процесс импичмента начат Палатой представителей, вернее, ее несколькими комитетами, и в отличие от прошлых случаев ведется публично. Страна в прямом эфире может наблюдать и оценивать показания чиновников довольно высокого ранга, вовлеченных во внешнюю политику США. Не удивителен повышенный интерес к происходящему на Капитолийском холме в Вашингтоне, что вывело в тень другие не менее важные события.

По этой причине дебаты потенциальных кандидатов на пост президента от Демократической партии в Атланте не привлекли большого внимания. Тем не менее, это нисколько не снизило их значения, так как некоторая перегруппировка произошла.

Отбор участников дебатов довольно жесткий и с каждым разом требования возрастают. В данном случае кандидатам необходимо было получить пожертвования от 165 тыс. человек и набрать не менее 3% в национальных опросах или не менее 5% в двух штатах, где проходят ранние дебаты.

В октябрьских дебатах приняли участие 12 человек, но с тех пор из гонки выбыл бывший конгрессмен Бето О’Рурк, а бывший министр жилищного строительства Хулиан Кастро не смог достичь пороговых показателей.

В декабрьских дебатах участнику нужно будет получить пожертвования уже от 200 тыс. человек или набрать не менее 4% в национальных опросах или 6% в штатах, где прошли ранние дискуссии.

В Атланте, это уже пятые дебаты, к ним были допущены 10 политиков, но в опросах лидируют сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, бывший вице-президент Джо Байден и мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич или как его называют мэр Пит, так как американцам трудно произносить его мальтийскую фамилию.

До своей мэрской деятельности Буттиджич, ему 37 лет, служил в разведке военно-морского флота, работал в ведущей консалтинговой фирме. Он любит подчеркивать, что является открытым геем и верующим христианином. Для США последнее весьма важно, хотя значение религиозного фактора постепенно уменьшается.

Перед началом дебатов вырисовывалось две интриги. Первая состояла в том, что Буттиджич неожиданно стал вырываться в лидеры социологических опросов в штатах Айова и Нью-Гемпшир. В них кокусы и праймериз — внутрипартийные выборы — пройдут 3 и 11 февраля будущего года соответственно.

По данным опроса CNN/Des Moines Register/Mediacom, Буттиджича готовы поддержать 25% жителей Айовы, которые собираются принять участие в демократических праймериз. По сравнению с сентябрьским опросом CNN/DMR его показатель вырос на 16%.

Второе место в штате заняла сенатор Элизабет Уоррен, набравшая 16%, а третье делят бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, набравшие по 15%. С сентября Уоррен потеряла 6%, а Байден — 5, в то время как Сандерс поднялся на 4%.

Буттиджич активно занимался своей кампанией в Айове, в частности, выступал на крупнейшем мероприятии Демократической партии в этом году, которое прошло в столице штата городе Де-Мойне.

Вторая интрига состояла в возможном участии бывшего мэра Нью-Йорка и мультимиллиардера Майкла Блумберга. Недавно он официально зарегистрировался в качестве участника праймериз в штате Арканзас, которые пройдут 3 марта, и, следовательно, мог принять участие в теледебатах. Кроме того, он отправил помощников в Алабаму, чтобы подать заявку на участие в праймериз в этом штате.

Эта интрига разрешилась очень просто — Блумберг в Атланту не приехал. Он предпочел участвовать в Форуме мировой экономики в Пекине, который сам и организовал.

Судя по всему, для Блумберга гораздо больший интерес представляют штаты, в которых праймериз и кокусы пройдут в так называемый супервторник. Тогда они состоятся примерно в 24 штатах. На них избираются делегаты-выборщики на съезды по выбору кандидатов в президенты от всех партий. В супервторник выбирается больше всего делегатов, поэтому для всех кандидатов в президенты победа в этот день очень важна. Так что опытный политик Блумберг не стал размениваться на дискуссии в менее важных дебатах.

Ничего особенно интересного в Атланте не было. Как и следовало ожидать, все участники в большей или меньшей мере обрушились на действующего президента. Байден обвинил Трампа в уступках Северной Корее, России, Китаю, недостаточном давлении на Иран, хотя куда уж больше.

Не обошел бывший вице-президент и экспансионистский курс Москвы в отношении ее соседей и попыток раскалывания НАТО. Себя он назвал кандидатом, «чьей победы не хочет Россия».

И, конечно, все участники дебатов выступили за продолжение процедуры импичмента Трампа из-за давления на украинского президента Зеленского. Сенатор Уоррен сказала, что президенту нужно ясно показать: в США «никто не может быть выше закона».

Берни Сандерс вообще в выражениях не стеснялся. Он назвал Трампа «лжецом» и «самым коррумпированным президентом» в истории страны.

На этот раз Буттиджич на дебатах выступил не очень удачно, хотя и парировал наскоки конкурентов. Его критиковали за отсутствие опыта в федеральной политике, но он нашел что ответить. «Нужно принимать во внимание не только опыт в Вашингтоне. Прямо сейчас здесь на сцене больше 100 лет вашингтонского опыта, и что мы имеем?». Он намекал на тот факт, что многие участники дебатов уже довольно долго работают в столице, поэтому нужен более свежий взгляд.

В Атланте Буттиджич выступил мягко говоря не блестяще и зрителей не впечатлил. Как показал опрос YouGov, он получил только 9% поддержки однопартийцев и оказался на 4 месте. Тройку лидеров, как и прежде возглавляет Джо Байден с 30%, за ним сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен — 22% и третий — сенатор от Вермонта Берни Сандерс, у которого 12%.

Конечно, пока о каких-либо устойчивых тенденциях говорить рано. Еще 11 недель до первых кокусов и праймериз. Очень интересно как поведет кампанию Майкл Блумберг, который неоднократно заявлял, что именно он является тем кандидатом, который способен выиграть выборы у президента Трампа.

Определяющим фактором будет ход разбирательств в конгрессе по импичменту. Насколько сплоченными станут республиканцы. Пока внешне они выступают вместе, но что припрятано у демократов неизвестно. В партии слонов существуют разные течения и очень многие настроены против Трампа. Пока их удерживает партийная если не дисциплина, то солидарность и желание не уступать демократам. Насколько хватит этого запаса прочности сказать пока невозможно. Как и то откуда для Трампа могут прилететь черные лебеди и сколько их будет.

Интрига американской политики остается.