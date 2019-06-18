Deadline приближается, а modus operandi не выработан

Страсти вокруг последнего инцидента в Оманском заливе не стихают. Несмотря на то, что США предоставили видео о том, как была совершена провокация, доказательств подтверждающих, что это именно иранский корабль подплыл к танкеру – нет.

Тем не менее, ни США, ни их союзники в регионе не сомневаются в том, что это именно иранская провокация, хотя сложно объяснить мотивацию иранцев взорвать японский танкер на фоне визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В комментарии # председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев отметил, что сказать однозначно, кто совершил провокацию в Оманском проливе невозможно.

«Иран это, естественно, отрицает, американцы со своей стороны показывают видео. В целом то, что напряженность растет, не может не вызывать серьезную озабоченность, ведь Азербайджан граничит с Ираном. Любая эскалация может привести к последствиям для нас в том плане, что это удар по региональной экономике, это возможная гуманитарная катастрофа, это мигранты. Поэтому, конечно, желательно чтобы вопрос решился мирным путем», — сказал эксперт.

По его словам, 27 июня истекает deadline (конечный срок, англ. – ред.), который Иран установил для международных посредников, после которого он начнет вырабатывать обогащенный уран больше лимита.

Говоря о возможном переговорном процессе между Ираном и США, а также о том, что в Тегеране ждут смены власти в Вашингтоне после выборов 2020 года, Шафиев отметил, что Иран готов к переговорам, но требует, чтобы они были без предварительных условий, американцы тоже выступают за переговоры, но они выдвигают определенные условия.

«Я бы не сказал, что Тегеран ждет президентских выборов в США. Может быть, если в США изберется другой политик, ситуация и изменится, но до этого еще далеко, примерно полтора года», — добавил он.

Аналитик, отвечая на вопрос о шансах начала новой ближневосточной войны, уверен, что их меньше 50%.

«Но проблема в том, что они в любом случае есть, и это очень серьезно. Что касается Ближнего Востока, то там отдельных неразрешенных кейсов много, начиная с палестино-израильского вопроса и заканчивая противостоянием Йемена и Саудовской Аравии. Решить все эти вопросы разом не получится. Закрыть все конфликты одним разом невозможно, поэтому этот вопрос нужно решать поэтапно», – подчеркнул он.

Аналитик считает, что для урегулирования этих конфликтов нужна воля конфликтующих сторон и определенный консенсус между геополитическими акторами, такими как США, Россия, ЕС, Китай.

«Очевидно, что противоречия останутся, но какой-то определенный modus operandi (образ действия, лат. – ред.) для Ближнего Востока на 10 лет должен быть выработан. Во всех этих странах и США и России есть силы, которые выступают за усиление напряженности и достижение своих целей при помощи силы. Внутри этих стран нет однозначного мнения, как подходить к этим конфликтам — в этом и вся проблема. Поэтому всеобъемлющая конференция по Ближнему Востоку на сегодня мне кажется нереалистичной», — резюмировал он.